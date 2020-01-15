В Зеленогорске из таунхауса похитили часы за 184 тысячи рублей

Полиция Курортного района Петербурга разыскивает злоумышленника, похитившего дорогостоящие наручные часы из таунхауса.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 14 января в полицию сообщили о краже из квартиры на улице Липовая в Зеленогорске. Правоохранители установили, что неизвестный домушник отжал стеклопакет окна кухни и пробрался в таунхаус, откуда забрал почти 184 тысяч рублей. Эти часы принадлежат 61-летнему хозяину квартиры.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, а также устанавливает личность злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вор-домушник вынес украшения и коньяк из квартиры на Дмитрова. Заявитель обнаружил пропажу фирменных позолоченных часов, бутылки коньяка, ювелирных изделий и 150 тыс. рублей.