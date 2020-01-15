Двух лже-соцработниц осудили за кражу миллиона у пенсионерки в Петербурге

Двух лже-соцработниц осудили за кражу миллиона у пенсионерки в Петербурге
Суд вынес приговор по делу о краже. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Московский районный суд Петербурга вынес приговор Галине Савушкиной и Анжелике Солиховой. Их признали виновными в крупной краже.

Суд установил, что Савушкина и Солихова под видом соцработниц проникли в квартиру к пожилой женщине и украли у неё миллион рублей. Хищение произошло в сентябре 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Под предлогом обмена денег подсудимые вошли в дом к пенсионерке. Пока одна из них отвлекала хозяйку квартиры, другая забрала миллион со стала в комнате.

С предъявленным обвинением Савушкина и Солихова согласились. Суд назначил им по 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. По иску потерпевшей с каждой из подсудимых взыскано более 450 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину осудили за кражу у пенсионерок 230 тыс. рублей.

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