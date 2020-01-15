Знакомый с ножом похитил у петербуржца музыкальную систему

Полиция выясняет обстоятельства кражи в Колпинском районе Петербурга. Из квартиры на улице Ижорского Ботальона похитили музыкальную технику.

С заявлением о краже в полицию обратился 27-летний житель Петербурга. Хищение, по его словам, было совершено в октябре 2019 года, однако рассказать о нем он решил только сейчас.

Мужчина утверждает, что знакомый под угрозой ножа и телесных повреждений забрал из его квартиры музыкальную систему и мобильный телефон. Ущерб оценивается в 29 тыс. 999 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришском районе Ленинградской области у электрика украли телевизор. Сумму ущерба мужчина оценил в 25 тыс. рублей. В краже подозревают 33-летнего плотника.