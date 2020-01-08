У электрика из Кусино украли телевизор перед самым Новым годом, задержан местный плотник

В Киришском районе Ленобласти правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже телевизора. Злоумышленник лишил жителя техники перед Новым годом.

Обо всем стало известно накануне, 7 января. В отдел полиции обратился местный электрик. По его словам, неизвестный пробрался в его квартиру и вынес телевизор. Он добавил, что это произошло в период с 29 по 30 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу и области, сумму ущерба мужчина оценил в 25 тыс. рублей.

Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 33-летний местный житель, работающий плотником. В результате обыска полицейские обнаружили и изъяли телевизор.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией начали розыск соучастника подозреваемого.

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