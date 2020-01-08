В парке Гатчины местные жители нашли артиллерийский снаряд, его вывезут после праздников

В Гатчинском районе Ленобласти местные жители обнаружили артиллерийский снаряд. Боеприпас вывезут и утилизируют только после праздников.

Прохожие набрели на снаряд в парке Орлова Роща. Фотографии необычной находки появились в на просторах соцсети «ВКонтакте» сегодня, 8 января.

Судя по кадрам, опубликованным в группе «Подслушано Гатчина», крупный снаряд сохранился со времен ВОВ, на его корпусе видны сильные следы коррозии. Его заметили неподалеку от дорожки.

По данным пресс-службы ЗВО, сообщили 47news, взрывотехники не получали заявку на разминирование, работы по вывозу начнутся уже после новогодних каникул.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП с участием трамвая в Петербурге. Под колесами пассажирского транспорта погибла женщина.