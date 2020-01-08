Женщина погибла под колесами трамвая на Доблести

В Петербурге 8 января трамвай, следовавший по маршруту №60, совершил наезд на женщину 1941 года рождения. От полученных травм она скончалась.

Авария произошла в районе 18:35 вечера на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе. Трамвай двигался по путям на разрешающий сигнал светофора.

Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пенсионерка скончалась на месте, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Трамваем управляла женщина-машинист 1983 года рождения со стажем в почти пять лет.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести 8 января произошло ДТП с участием «Яндекс.Такси». В аварии пострадал пассажир 2016 года рождения.