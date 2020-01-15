Жириновский предложил списать россиянам долги по кредитам

Жириновский предложил списать россиянам долги по кредитам
Владимир Жириновский . Фото: wikipedia.org

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать россиянам все долги по кредитам. Их размер составляет порядка 40 млрд рублей. В Госдуме РФ идею посчитали несправедливой.

Жириновский предлагает списать долги по кредитам, а также ликвидировать все микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

«Они загнали граждан в кабалу», — написал лидер ЛДПР в Twitter.

Первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский инициативу посчитал вмешательством государства в дела бизнеса. При этом подчеркнул, что не защищает бизнес, а «просто говорит о справедливости».

«Есть хозяин этих денег, но точно не государство», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России определили самые закредитованные регионы. Рейтинг возглавила Калмыкия с индикатором долговой нагрузки в 86%.

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