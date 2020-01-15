Размер заплаты устраивает только треть петербуржцев

Порядка 70% петербуржцев не нравится их зарплата, при этом каждый четвертый ей категорически недоволен. Таких больше всего среди рабочих и тех, кто считает себя фрилансером. Порядка 25% петербуржцев назвали свою зарплату приемлемой, а 3% считают ее очень хорошей. Интересно, что больше всего довльных своими доходами работает в сфере HR (управление персоналом).

Такие данные приводит в своем аналитическом обзоре сервис HeadHunter, который провел опрос среди пяти тысяч соискателей работы в России. Прибавку к жалованью в 2019 году просили себе более половины петербуржцев (61%), после чего у половины из них зарплату все же увеличили. Аналитики считают, что просить повышения зарплаты получается лучше у женщин чем у мужчин. Опрошенные петербуржцы считают, что повышение зарплаты должно зависеть от успехов сотрудника, а еще треть думает, что размер зарплаты нужно индексировать ежегодно.

В 2019 году средняя зарплата в Петербурге составила 45 тысяч рублей в месяц.