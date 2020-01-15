Инновации на листьях салата

Преподаватели Аграрного университета проводят эксперимент по выращиванию пряных трав и ягод на вертикальных фермах под брендом «Фабрика растений». Недавно они представили промышленную установку для производства 40-ка сортов растительных культур, рассчитывая в 2020 году ввести в эксплуатацию около 1500 м2 полезной площади своих установок, сообщает «Свое дело плюс»

Доцент кафедры почвоведенния и агрохимии СПбГАУ Максим Киселев и аспирант Виталий Кондратьев вместе с предпринимателем Владиславом Сердитовым, исследователем и генеральным директором предприятия «Фитостена», а также с инженером-разработчиком Денисом Малышевым, осенью 2018 года запустили в Пушкине стартап под названием «Фабрика растений».

Это производство многоуровневых конструкций из стеллажей с автоматизированными системами полива, освещения и удобрения. Основное отличие технологии — по количеству собранного урожая с квадратного метра, вертикальные, или городские, фермы могут обгонять обыкновенные садовые грядки. При этом корни растений находятся в воздушной среде (метод аэропоники), а питательные вещества получают в виде аэрозоля.

Разработчики не только проектируют, поставляют оборудование и собирают установку, но и подбирают саженцы, удобрения, а также подготавливают технологические карты для выращивания под выбранные культуры.

Проект «Фабрика растений» вырос из научных изысканий создателей — сотрудники университета пять лет занимались опытными исследованиям, в частности коммерческими, как ООО «Бюро экологической экспертизы, агротехнологий и микробиологии при ФБГОУ ВПО СПбГАУ». Недавно компания выиграла грант от Минсельхоза на проведение научных экспериментов в размере 2 млн рублей. В ближайшие полгода ученые будут наблюдать за тем, как влияет свет на рост двурядники тонколистной, базилика, шпината и гороха. Часть средств также пойдет на развитие стартапа.

Хотя исследователи только представили бизнес-сообществу свою разработку, стартап успел обзавестись несколькими потенциальными клиентами, имена которых не раскрываются. Среди них рестораны и предприятия торговли. Одновременно в 2020 году агрономы рассчитывают ввести в эксплуатацию первые несколько ферм общей площадью около 1500 м2 по заказу петербургских компаний. Себестоимость 1 м2 площади ферм составляет около 30 тысяч рублей. То есть, партнеры намерены заработать 45 млн рублей.

Зеленая экономика Поскольку большинство участников проекта совмещают строительство установок с педагогической деятельностью, лаборатория с разрешения руководства расположилась в стенах вуза. В наличии у испытателей пока две фермы, каждая состоит из четырех ярусов. Так на 120 м2 полезной почвы агрономы в разное время выращивают до 13 видов культур, среди которых салат, щавель, базилик, руккола, мангольд, клубника и разнообразная микрозелень (всходы растений). Ежемесячно на 1 м2 вырастает от 3 до 5 кг базилика или 10 кг побегов. При пересчете на год, объемы получаемого базилика достигают 60 кг, а микрозелени — 120 кг с 1 м2. В ближайшее время ученые засеют еще 120 м2 другими опытными образцами.

«В каждой вертикальной ферме выставляются оптимальные условия для жизни определенного сорта растения: мощность, спектр света, температура, влажность, питание и т.д. Таким образом рост ускоряется на 25-30 %, и улучшается качества продукции. — рассказывает агроном. — В структуре себестоимости продукции электричество занимает около 40%. При росте тарифа на 1 руб/квт/ч доля электроэнергии увеличивается на 6%». Для каждого сорта и вида ученые самостоятельно регулируют мощность ламп, настраивают систему полива. Они проводили эксперименты и могут рассчитать сколько света и питания необходимо тому или иному растению.

Однако, даже с учетом затрат на искусственное освещение, зелень, произведенная в вертикальной ферме, обходится по подсчетам молодых ученых, дешевле, чем поставляемая, например, из Израиля в магазины. Цена готовой продукции, которая была выращена в многоэтажной установке, в зависимости от позиции варьируется от 95 рублей до 440 рублей за 1 кг. Самым дорогостоящим товаром оказались всходы базилика. В свою очередь, кг щавеля стоит около 190 рублей, подсчитали исследователи. Для сравнения, в сети гипермаркетов «О’Кей» за кг щавеля премиум придется отдать 749 рублей.

Рынок Объем российского рынка свежей зелени в 2018 году составил около $110 млн. Всего на территории Петербурга и Ленобласти работает с десяток производителей городских ферм, а также зелени и салатных культур в специальных установках.

По мнению Александра Лебедева, генерального директора КФХ «Фазенда» и строителя вертикальной зеленой фермы в Гатчине, пока большинство работников сельского хозяйства с недоверием смотрят на нововведение, что тормозит внедрение вертикальных грядок. «Наше сельское хозяйство хоть и развито, но работники консервативны. Теперь недостаточно быть только аграрием, важно уметь выполнять функции менеджера по продажам, развитию, а также стартапера и аналитика. Тем не менее, стремление накормить весь земной шар с минимальными затратами ресурсов, таких как энергия и использование площади, по прогнозам экспертов уже в 2020 году создаст первых долларовых миллионеров в этом сегменте рынка», — полагает предприниматель.

В основном, российские агропроизводители наращивают мощности благодаря финансовой поддержки государства. Так, Александр Лебедев в 2019 году получил грант «Агростартап» на создание многоярусной фермы. Размер субсидий на оборудование теплицы общей площадью 400 м2, из которых полезной площади — 90 м2, достигает 3 млн рублей.

Бизнесмен Александр Ставицкий, владелец ООО «Агро инновации» (торговая марка Fresh Garden) также собирает вертикальные фермы для выращивания зелени и салатных культур. Его ООО «Агро инновации» привлекает 100 млн рублей инвестиций на масштабирование производства в Красном Селе.

Текст: Лилия Агаркова, «Свое дело плюс»