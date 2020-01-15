Музыкальные школы Петербурга получат 180 млн рублей на закупку инструментов

По словам губернатора Александра Беглова, это попытка способствовать развитию творческого потенциала у юных жителей Северной столицы.

В общей сложности, музыкальные школы Санкт-Петербурга, в рамках адресной программы на 2018-2020 годы, получили 180 млн рублей на приобретение необходимых инструментов. Воспользовались возможностью 28 музыкальных образовательных учреждений, закупив 152 музыкальных инструмента.

Кроме того, градоначальник рассказал, что на капремонт и реставрацию зданий музыкальных школ выделили 182 млн рублей. В программе поучаствуют девять объектов. Отметим, что всего в Петербурге работает 64 бюджетных учреждений дополнительного образования, где учатся 36 тысяч детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году в Хельсинки откроется финско-русская эко-школа, построенная из дерева.