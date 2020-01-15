В Хельсинки приступили к строительству новой финско-русской школы

Ученики сядут за парты новой школы уже в 2021 году. Фото: pixabay.com

Ученики сядут за парты новой школы уже в 2021 году. Фото: pixabay.com

Вскоре в столице Финляндии появится новая экологичная школа, построенная из дерева. Образовательное учреждение откроет двери для 700 учеников.

Во вторник, 14 января, в Хельсинки заложили фундамент новой финско-русской школы. Об этом сообщает yle.UUTISET, ссылаясь на строительную компанию SRV. Здание образовательного учреждения, где встретится финская и русская культура, будет полностью экологичным.

Школу построят из дерева, и она станет одной из самых больших деревянных школ Финляндии. Учреждение расположится в районе Каарела, на западе Хельсинки. Планируется, что двери для учеников откроются уже в августе следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 сентября все учащиеся младших классов в Ленинградской области будут бесплатно обеспечены горячим питанием в школьных столовых.