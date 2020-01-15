В Ленобласти младшие школьники получат бесплатное горячее питание

Ленинградская область готова обеспечить всех учеников младших классов горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Организовать бесплатное питание поручил президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января.

Дрозденко заверил, что школы готовы исполнить поручение президента, пишет online47.ru.

«Образовательная система Ленинградской области – все 358 школ – безусловно и без проблем готова с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе», — сказал он.

Дрозденко добавил, что в ближайшие два года в регионе будет решена проблема с недостатком мест в яслях и детских садах. Планируется также создать 4 тыс. 750 дополнительных школьных мест. Власти Ленобласти намерены полностью избавиться от второй смены в школах в районах интенсивной жилой застройки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин отчитал чиновников за нехватку мест в яслях.