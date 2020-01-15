ВТБ расширяет сеть ипотечных центров в Санкт-Петербурге

ВТБ открыл центр ипотечного кредитования в партнерстве с «Петербургской Недвижимостью». Это девятый ипотечный центр банка в Санкт-Петербурге.

В новом ипотечном центре после решения о покупке и выбора квартиры клиенты сразу смогут обратиться в ВТБ и получить в режиме «одного окна» все необходимые услуги по оформлению ипотеки. Специалисты банка помогут выбрать оптимальную кредитную программу, подать заявку и окажут полную поддержку при заключении сделки. Для клиентов «Петербургской Недвижимости» действует специальное предложение со сниженной ставкой.

«Интеграция с крупнейшими игроками рынка позволяет нам предлагать заемщикам максимально выгодные условия по ипотеке, повышать удобство обслуживания и гибко реагировать на их запросы. Для банка работа с продавцами недвижимости имеет важное значение, т.к. через них проходит порядка 55% всех ипотечных сделок. Нашей стратегической задачей является открытие подобных ипотечных центров по всей России», − сообщил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

«В Санкт-Петербурге сохраняется высокий спрос на ипотечное кредитование, по итогам 11 месяцев портфель ВТБ по данному направлению превысил 146 млрд рублей. За годы сотрудничества компания «Петербургская Недвижимость» зарекомендовала себя в качестве надежного партнера, с которым в регионе проходит каждая шестая ипотечная сделка банка.», − добавил Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ.

Сеть отделений ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывает более 100 офисов. Новый ипотечный центр расположен по адресу: Ушаковская набережная, д. 3. В отделении также предоставляется полный перечень розничных услуг ВТБ: оформление кредитных продуктов, открытие счетов и вкладов, выпуск карт, платежи и переводы, подключение дистанционных сервисов и многое другое