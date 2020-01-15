На Невском проспекте почтовый фургон врезался в полицейский автомобиль

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В самом центре Северной столицы попали в дорожно-транспортное происшествие представители «Почты России» и полиции.

На пересечении Невского проспекта и улицы Маяковского, в Центральном районе Санкт-Петербурга почтовый автомобиль протаранил машину ГИБДД. Несерьезное ДТП привлекло внимание очевидцев из-за участия государственных служб. О случившемся в среду, 15 января, рассказали свидетели в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

«Ну так теперь понятно, почему посылки по три года приходят», — иронично замечают в комментариях интернет-пользователи. Столкновение, к счастью, обошлось без пострадавших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправился под суд «серийный велоугонщик». 29-летний житель Северной столицы ответит за кражу одиннадцати велосипедов.