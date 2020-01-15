В Петербурге судят похитителя 11 велосипедов

Фрунзенский районный суд рассмотрит дело о краже велосипедов. В хищении обвиняют 29-летнего жителя Петербурга.

Как полагает следствия, мужчина совершил серию велосипедных краж во Фрунзенском районе. Он проникал на лестничные клетки жилых домов и забирал с собой велосипеды.

Правоохранительным органам удалось подтвердить 11 фактов хищения. Стоимость велосипедов составляла от 3 до 25 тыс., сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazet.spb.ru сообщала, что в поселке Песочный мужчину задержали за хищение газонокосилки и трех велосипедов. Злоумышленника заметила местная жительница. Он шел по улице в нетрезвом состоянии и катил сразу несколько велосипедов. Заподозрив неладное, женщина обратилась в полицию.