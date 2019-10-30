В Песочном вор-рецидивист украл несколько велосипедов

Мужчину задержали в поселке Песочный, при нем были украденные газонокосилка и три велосипеда, на одном из которых висел перерезанный трос от замка.
Инцидент произошел во вторник, 29 октября. Злоумышленника около полуночи заметила жительница населенного пункта Песочный. Она обратила внимание на нетрезвого мужчину, который катил сразу несколько велосипедов. Заподозрив неладное, свидетельница обратилась в правоохранительные органы.
На место происшествия оперативно прибыл наряд «Росгвардии». Сотрудники вневедомственный охраны остановили пьяного владельца краденых велосипедов и газонокосилки, чтобы проверить документы. Выяснилось, что задержанный — вор-рецидивист, неоднократно представавший перед судом. Его передали 50 отделению полиции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге велосипедист ответит в суде за наезд на пенсионерку.