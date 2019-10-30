В Песочном вор-рецидивист украл несколько велосипедов

Подозреваемый уверял, что это его имущество, однако следы от колес транспортных средств вели к частному дому, владельцем которого мужчина не является. Фото: https://pixabay.com/

Подозреваемый уверял, что это его имущество, однако следы от колес транспортных средств вели к частному дому, владельцем которого мужчина не является. Фото: https://pixabay.com/

Мужчину задержали в поселке Песочный, при нем были украденные газонокосилка и три велосипеда, на одном из которых висел перерезанный трос от замка.

Инцидент произошел во вторник, 29 октября. Злоумышленника около полуночи заметила жительница населенного пункта Песочный. Она обратила внимание на нетрезвого мужчину, который катил сразу несколько велосипедов. Заподозрив неладное, свидетельница обратилась в правоохранительные органы.

На место происшествия оперативно прибыл наряд «Росгвардии». Сотрудники вневедомственный охраны остановили пьяного владельца краденых велосипедов и газонокосилки, чтобы проверить документы. Выяснилось, что задержанный — вор-рецидивист, неоднократно представавший перед судом. Его передали 50 отделению полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге велосипедист ответит в суде за наезд на пенсионерку.