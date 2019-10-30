В Петербурге будут судить велосипедиста за наезд на пенсионерку

В суд направлено уголовное дело о нарушении велосипедистом правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.
По версии следствия, велосипедист не заметил пожилую женщину, которая гуляла по тротуару одной из улиц в Выборгском районе, и наехал на нее.
В результате ДТП у пенсионерка получила тяжкий вред здоровью, переломы различных частей тела, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Обвиняемый вину в совершении преступления не признал, указав, что женщина, резко «выскочила» под колеса его велосипеда.
Дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка в Выборгском районе.
Ранее gazeta.spb.ru вечером 29 октября в Кингисеппском районе Ленобласти произошло столкновение внедорожника и бензовоза. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры иномарки.