На Белоостровской Audi хотела «проскочить» через полосу общественного транспорта, но не вышло

В дорожно-транспортном происшествии на Белоостровской улице с участием маршрутки и иномарки, к счастью, обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел днем 15 января в Приморском районе Северной столицы. Audi хотела «проскочить» перед носом маршрутного автобуса, чтобы повернуть, но не успела. В результате столкновения немецкую легковушку выкинуло на газон.

О происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Один из участников сообщества отметил, что уже видел попавшую в аварию Audi. Водитель и в прошлый раз вел себя «невежливо», подрезав автора комментария.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте автомобиль «Почты России» врезался в патрульную машину полицейских. Обошлось без пострадавших, однако пользователей Сети позабавило столкновение представителей госслужб.