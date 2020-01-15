На Политехнической лобовое столкновение трамваев помешало движению трамваев

На Политехнической лобовое столкновение трамваев помешало движению трамваев
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 15 января в Калининском районе столкнулись три легковых автомобиля.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Политехнической улице. По их словам, там произошло лобовое столкновение сразу трех машин. Столкновение произошло прямо на трамвайных путях. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая.

«Лобовое трех легковушек на Политехнической улице, где заезд к Карусели. Трамваи в обе стороны стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте автомобиль «Почты России» врезался в патрульную машину полицейских.

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На Политехнической лобовое столкновение трамваев помешало движению трамваев
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