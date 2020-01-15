В Петербурге могут закрыть дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

В Петербурге могут закрыть дамбу из-за угрозы подъема уровня воды
Петербургу грозит наводнение. Фото: КЗС

В ночь на 16 января в Петербурге ожидается повышение уровня воды. Об этом предупредили в петербургском Комплексе защитных сооружений.

Уровень воды в Неве поднялся уже на 110 сантиметров (отметка наводнения +161 см). Специалисты КЗС находятся на рабочих местах в режиме готовности.

Решение о частичном закрытии дамбы может принято в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.

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