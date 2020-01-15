На Софийской маршрутка не смогла проскочить перед фурой

Вечером 15 января во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием маршрутки №96 и фуры.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении Грузового проезда и Софийской улицы.

«На перекрёстке Софийской улицы и Грузового проезда фура столкнулась с маршруткой 96 маршрута», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель маршрутки хотел «проскочить», но не успел.

Также очевидцы рассказали о том, что в маршрутке находился один пассажир. По их словам, от задней двери он смог перебраться в салон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января.