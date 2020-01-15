Перед Володарским мостом в ДТП попали четыре легковушки и заняли две полосы

Вечером 15 января, в Невском районе произошло ДТП, которое мешает движению транспорта.
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло при заезде на Володарский мост.
В ДТП попали четыре легковушки и заняли две полосы.
«На заезде на Володарский мост стоят 4 машины, при светофоре еле объезжают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Случившаяся авария затрудняет движение транспорта.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января.