Перед Володарским мостом в ДТП попали четыре легковушки и заняли две полосы

ДТП произошло при заезде на Володарский мост. Фото: vk.com/spb_today

ДТП произошло при заезде на Володарский мост. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 15 января, в Невском районе произошло ДТП, которое мешает движению транспорта.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло при заезде на Володарский мост.

В ДТП попали четыре легковушки и заняли две полосы.

«На заезде на Володарский мост стоят 4 машины, при светофоре еле объезжают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Случившаяся авария затрудняет движение транспорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января.