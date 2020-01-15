На перекрестке Боткинской и Академика Лебедева такси столкнулось с машиной скорой помощи

Проезжую часть не поделили таксист и водитель скорой. Фото: vk.com/spb_today

Проезжую часть не поделили таксист и водитель скорой. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 15 января, в Выборгском районе произошло ДТП с участием такси и кареты скорой помощи.

Проезжую часть не поделили таксист и водитель скорой.

На пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева столкнулись автомобиль «Яндекс.Такси» и карета скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На месте ДТП работают спасатели. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января.