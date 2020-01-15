Пожилая женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе на Сизова

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Поздним вечером 15 января на пересечении Богатырского проспекта и проспекта Сизова в Приморском районе произошло серьезное ДТП.

ДТП произошло 15 января около 23:16. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 57-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.