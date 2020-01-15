Каршеринг снес ограждение на Балтийском бульваре

В ночь на 16 января в Красносельском районе произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Балтийском бульваре. Водитель за рулем автомобиля марки BMW сервиса «Делимобиль» снес ограждение, после чего покинул место происшествия.

Судя по опубликованным снимкам, передняя часть машины сильно помялась, а колесо вовсе отвалилось.

«На Балтийском бульваре разбили трешечку БМВ от делимобиля», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.