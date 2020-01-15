«АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленного внедорожника Lada 4х4

Компания “АвтоВАЗ” объявила о начале продаж модернизированного внедорожника Lada 4х4.

Для семейства Lada 4х4 предусмотрено 10 вариантов исполнения, отметили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Цены на обновленный внедорожник начинаются от 553 900 рублей.

Внешне внедорожник практически не изменится. В салоне появились приборная парень и центральный тоннель, а также новые сидения и задний диван с тремя подголовниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с сентября 2019 года начнётся сокращение числа автомобилей, выходящих из Тольяттинских цехов. Пока что речь идёт о моделях на платформе Renault-Nissan-Bo и все внедорожники 4×4. Срок, на который будет снижено производство, пока неизвестен.