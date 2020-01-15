Канадцы еще не получили от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing

Канада еще не получила от Ирана доступ к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского Boeing. Об этом заявил министр транспорта Канады Марк Гарно, сообщает телеканал CTV.

Во время пресс-конференции в Оттаве он сообщил, что черные ящики находятся у Ирана. Министр отметил, что Иран обещал Канаде, что канадские специалисты получат доступ к бортовым самописцам для их расшифровки, но еще его не получили.

Напомним, ранним утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский самолет был сбит случайно. В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана сообщили, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом. В официальном заявлении говорится, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности». Повышенная боевая готовность была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер Boeing-737, летевший из Махачкалы в столицу.