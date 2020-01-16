Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции

Проверка прокуратуры показала, что в 2016 году права на две квартиры в строящемся жилом доме были переданы за незаконное предоставление компании муниципальных преференций. Это осуществлялось в интересах строительной компании ООО «РЕСУРС», права на квартиры передали бывшему главе муниципального образования МО Невский округ. Общая стоимость квартир была свыше 10 млн. рублей.

По соглашению компании с главой муниципального образования срок стройки увеличивался, а передаваемые площади муниципалитету для его нужд были уменьшены.

Глава муниципального образования получил взятку за заключение соглашения в виде двух квартир в данном доме. Жилье было оформлено на его супругу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американским исследователям удалось обнаружить скрытые татуировки на мумиях с помощью инфракрасного излучения.