В Петербурге снова эвакуируют школы

В нескольких районах Северной столицы, вслед за судами, началась уже ставшая традиционной волна эвакуаций в школах и лицеях.

О чрезвычайном происшествии стало известно в четверг, 16 января. Пользователи социальных сетей рассказывают, что эвакуируют учащихся более двадцати образовательных учреждений по всему городу. Так, ситуация коснулась школ в Красногвардейском, Калининском, Фрунзенском районах, а также в городе Пушкин.

В некоторых случаях ученики оказываются на улице без верхней одежды, что вызывает возмущение и беспокойство со стороны родителей, сообщают участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». «Вот интересно, хоть кто-то что-то собирается делать с этими ложными минированиями..второй месяц никого найти не могут..», — интересуются комментаторы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 16 января в Петербурге началась массовая эвакуация судов.