Бывший «контрактник» получил 2 года колонии за смертельное ДТП под Гатчиной

Бывший военный, сержант Дмитрий Питель, спровоцировавший ДТП, в котором погибла его пассажирка, проведет два года в колонии-поселении.

Трагическое столкновение произошло весной 2018 года, на Красносельском шоссе неподалеку от Гатчины. Находившийся за рулем «ВАЗ-21-13» сержант не заметил поворачивающий большегруз с прицепом. Результатом стало дорожно-транспортное происшествие и летальный исход для пассажирки «ВАЗа».

Ранее предполагалось, что в момент аварии Питель находился в состоянии наркотического опьянения, но позже эти подозрения с него сняли. Сам бывший военнослужащий не признает вины. Как сообщили 16 января в объединенной пресс-службе судов Петербурга, молодой человек проведет 2,5 года в колонии-поселении. Кроме того, подсудимого обязали выплатить миллион рублей компенсации матери погибшей девушки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители задержали «работавшего» в «Галерее» карманника.