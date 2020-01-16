Горсуд Петербурга отказал продюсеру Разину в иске к «Зениту»

В этот раз Андрей Разин не приехал на судебное слушание. Фото: Мойка78

В этот раз Андрей Разин не приехал на судебное слушание. Фото: Мойка78

Городской суд Петербурга не стал изменять решение по делу о претензиях экс-солиста «Ласкового мая» и продюсера Андрея Разина к «сине-бело-голубым».

Поводом для иска со стороны продюсера стало ток-шоу на канале «Z+», в котором принял участие музыкант Сергей Шнуров. Разин оскорбился выражениями, которые лидер «Ленинграда» подбирал для описания столицы и её жителей. Исходя из того, что канал принадлежит петербургскому футбольному клубу, продюсер подал в суд на владельцев, то есть ФК «Зенит».

Экс-участник «Ласкового мая» хотел, чтобы все записи передачи были удалены из интернет-пространства, а телеканал сделал официальное заявление в отношении высказываний Шнурова. В сентябре 2018 года Петроградский районный суд отказал Разину в иске, пишет «Мойка78«, из-за отсутствия доводов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приостановили судебный процесс в отношении судьбы Муринского парка.