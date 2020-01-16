В Петербурге приостановили суд за Муринский парк

Куйбышевский районный суд приостановил процесс об оспаривании разрешения на строительство спорткомплекса «Нова Арена» на участке площадью в 1,8 га в Муринском парке, согласно информации на сайте суда.

Судебный процесс приостановили в связи с подачей защитниками Муринского парка второго иска в суд Петербурга. На следующей неделе, 21 января, суд рассмотрит законность перевода участка парка из зоны «рекреация» в зону «спорт».

Процесс в Куйбышевском районном суде будет возобновлен после вынесения решения городским судом. На данный момент действуют обеспечительные меры, которые замораживают строительство на участке парка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты-единороссы вступились за Муринский парк.