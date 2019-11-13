Депутаты-единороссы вступились за Муринский парк

Законодательное собрание Петербурга 13 ноября поддержало депутатский запрос к губернатору Александру Беглову с просьбой вмешаться в будущее Муринского парка.

Авторами запроса выступили представители фракции «Единая Россия» в Заксобрании: вице-спикер парламента Анатолий Дроздов и депутаты Галина Назарова, Владимир Носов и Вера Сергеева.

Парламентарии просят предоставить информацию о том, кому поручена разработка концепции благоустройства и развития Муринского парка, а также приостановить действие разрешительной документации на строительство до согласования концепции с жителями Петербурга.

Напомним, местные жители выступают против строительства второй очереди спорткомлекса Нова Арена на территории Муринского парка. Застройщиком выступает ООО «Анна Нова». Градозащитники отстаивают свою позицию на акциях и в суде.