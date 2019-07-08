Защитники Муринского парка объявили народный сход

Участок Муринского парка обнесли забором. Фото: ВКонтакте/За сохранение Муринского парка
Участок Муринского парка обнесли забором. Фото: ВКонтакте/За сохранение Муринского парка

В Петербурге активисты, выступающие против застройки Муринского парка, намерены выйти на народный сход 9 июля.

Соберутся защитники парка у забора в 19:30 напротив дома №63, корпус 1 по Северному проспекту. Согласована ли акция, активисты не уточняют.

Поводом для схода стала установка забора вокруг участка Муринского парка. Работы представители застройщика ООО «Анна Нова» начали 5 июля 2019 года. На территории планируется возвести вторую очередь спорткомплекса Нова Арена.

Защитники парка опасаются, что застройщик начнет вырубать на огороженном участке деревья. При том, что инвентаризации территории пока не было.

Параллельно с этим активисты ведут сбор подписей за сохранение участка парка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что активисты провели митинг в защиту Муринского парка 9 июня.

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