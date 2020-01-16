Виртуальная реальность поможет выбрать квартиру

Виртуальная реальность поможет выбрать квартиру
Фото: https://pixabay.com/

ВТБ запустил в Санкт-Петербурге сервис выбора квартиры на базе технологии виртуальной реальности. Благодаря VR-очкам клиенты могут выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита недвижимость у аккредитованных застройщиков ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Сочи, Краснодаре и Калининграде. В рамках пилотного проекта представлены более 100 аккредитованных объектов банка.

Как отметил Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ, сервис позволяет в полной мере оценить предложение застройщика и за короткое время ознакомиться с несколькими вариантами без посещения шоу-румов.

Во время виртуального тура клиент знакомится со всеми характеристиками объекта недвижимости: месторасположением на карте города, окружающей инфраструктурой, планировкой и дизайном комнат. Виртуальный консультант рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования.

«Мы видим, что VR-ипотека действительно помогает нашим клиентам в принятии решения о покупке квартиры и рассчитываем на интерес к сервису среди жителей Санкт-Петербурга», − прокомментировал Сергей Кульпин.

Ранее в пилотном режиме VR-ипотека была запущена в Москве, Якутске, Красноярске и Екатеринбурге. В декабре 2019 года банк выдал в рамках сервиса VR-ипотеки первый на рынке кредит: сделка по приобретению квартиры в Санкт-Петербурге была оформлена клиентом из Красноярска.

банк ВТБ ипотека финансы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка сбила женщину с ребенком на «зебре» в Василеостровском районе
«Принцессу Анастасию» переведут ближе к Хельсинки
18 компаний подняли цены на автомобили в России
Виртуальная реальность поможет выбрать квартиру
Стала известна кандидатура нового директора «Ленфильма»
В феврале Ленобласть утвердит перечень проблемных объектов для достройки
Стали известны даты голосования по поправкам в Конституцию РФ
Пассажиры рейса Петербург — Мурманск рассказали о ЧП на борту после ...