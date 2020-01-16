В Петербурге на пешеходном переходе трактор врезался в автомобиль

"Трактор. В поисках снега", - подписал фото один из участников группы. Фото: vk.com/spb_today

"Трактор. В поисках снега", - подписал фото один из участников группы. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент, вызвавший много ироничных комментариев со стороны петербуржцев, произошел в Выборгском районе Северной столицы.

На пересечении улиц Асафьева и Композиторов, на пешеходном переходе трактор, убирающий дорогу, столкнулся с легковушкой Huyndai. Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 16 января. Запечатлели ситуацию свидетели, поделившись фотографией в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробностей и обстоятельств аварии авторы поста не приводят, однако интернет-пользователи высказывают собственные забавные версии произошедшего: «Пешехода нужно пропускать — особенно если он на тракторе», — отмечают комментаторы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Infiniti, открывший стрельбу из травматического пистолета в центре Петербурга, стал фигурантом уголовного дела.