На пересечении Просвещения и Руднева в ДТП пострадали два человека

Один получил травмы средней тяжести, а второй – крайне тяжелые.

Все случилось сегодня вечером, 16 января. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева – там столкнулись «Ауди» и «Митсубиси», после чего автомобили наехали на припаркованные автобус «Хендай» и «ГАЗель».

Серьезная авария повлекла за собой серьезные последствия – в результате пострадали два человека, оба находились в «Ауди». Так, водитель получил травмы средней тяжести, а пассажир – тяжелые травмы, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

«На освещении экономят, асфальт весь в ямах, лужи не разгоняют, а ещё хотят, чтобы не было ДТП»,

— возмущается один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на пешеходном переходе трактор врезался в автомобиль.