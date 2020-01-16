СКА разгромил «Йокерит» со счетом 4:1

Очередной матч петербургская команда радует своих болельщиков отличным результатом.

Встреча СКА и «Йокерит» состоялась сегодня, 16 января, в Ледовом дворце. Он прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершился победой петербургской команды. Первую шайбу в ворота соперников забросил Василий Токранов уже на четвертой минуте. Затем отличился Владимир Ткачев, автор двух голов, к ним присоединился Евгений Кетов. У «Йокерита» автором единственной заброшенной шайбы стал Петри Контиола, отличившийся на 44-й минуте. В результате игра завершилась со счетом 4:1.

Напоминаем, что СКА теперь занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ – команде удалось набрать 69 очков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА всухую обыграл рижское «Динамо». Ворота арамейцев с берегов Невы защищал Магнус Хелльберг. Шайбы забросили Йори Лехтеря, Евгений Кетов, Владимир Ткачев. Матч прошел в Ледовом дворце.