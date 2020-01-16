Роберт Паттинсон рассказал, каковы было сниматься в «Маяке»

Актер признался, что съемки выдались непростыми.

Об этом стало известно 16 января. Обо всем актер Роберт Паттинсон рассказал в интервью «Газете.Ru». Он заявил, что подготовка к роли выдалась сложной. Актер читал сценарий и мог представить, каким должен быть его персонаж, но он не сразу понял, как можно отобразить изменения героя. Паттинсон часто перечитывал сценарий и пытался уловить ключевые моменты, анализировать его, чтобы передать все нюансы.

Тяжело было не только эмоционально, но и физически. Актер признался, что грузить лопатой уголь не так-то легко, как кажется, поэтому он во время съемок сильно уставал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена». Актер сыграет в фильме главную роль, что удивило многих поклонников персонажа.