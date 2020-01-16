«Зенит» не хочет расширения РПЛ до 18 клубов

Медведев заверил, что ему не нравится порядок реализации идеи.

Об этом стало известно 16 января. Обо всем генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал в интервью «Спорт-Экспресс». Он отметил, что голосовал против увеличения числа клубов в чемпионате России с 16 до 18. И дело не в том, что Медведеву не нравится сама идеи – он выступает против такого порядка ее реализации.

Так, подобный расклад приведет к увеличению расходов. Еще не мало важно нарушение спортивного принципа – получается, что при расширении лиги никто из 16 клубов не вылетит в первый дивизион. К слову, мнение Медведева оказалось в меньшинстве – «против» инициативы голосовали только два человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Краневиттер может покинуть «Зенит» и уйти в «Монтеррей». Футболист пока что не подтверждал информацию, но сделку могут завершить уже в ближайшее время.