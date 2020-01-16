Краневиттер может покинуть «Зенит» и уйти в «Монтеррей»

Футболист пока что не подтверждал информацию, но сделку могут завершить уже в ближайшее время.

Об этом стало известно 15 января. Обо всем рассказал спортивный журналист Диего Армандо Медина в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что мексиканский клуб «Монтеррей» выкупит полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера уже совсем скоро – сделка будет завершена 17 января.

Напоминаем, что Краневиттер пришел в «Зенит» три года назад из «Ателитико», тогда за него заплатили восемь миллионов евро. Контракт с ним рассчитан до лета 2021 года. Нельзя сказать, что Краневиттер активно играет за «сине-бело-голубых» – в текущем сезоне он выходил на поле четыре раза и ни разу не отметился активными действиями. Он начал искать себе новую команду уже несколько месяцев назад.

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