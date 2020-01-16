Краневиттер может покинуть «Зенит» и уйти в «Монтеррей»

Краневиттер может покинуть &#171;Зенит&#187; и уйти в &#171;Монтеррей&#187;
Футболист за текущий сезон вышел на поле 4 раза. Фото: https://fc-zenit.ru/

Футболист пока что не подтверждал информацию, но сделку могут завершить уже в ближайшее время.

Об этом стало известно 15 января. Обо всем рассказал спортивный журналист Диего Армандо Медина в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что мексиканский клуб «Монтеррей» выкупит полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера уже совсем скоро – сделка будет завершена 17 января.

Напоминаем, что Краневиттер пришел в «Зенит» три года назад из «Ателитико», тогда за него заплатили восемь миллионов евро. Контракт с ним рассчитан до лета 2021 года. Нельзя сказать, что Краневиттер активно играет за «сине-бело-голубых» – в текущем сезоне он выходил на поле четыре раза и ни разу не отметился активными действиями. Он начал искать себе новую команду уже несколько месяцев назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Черчесов останется тренером сборной России вне зависимости от итогов Евро-2020.

зенит кравевиттер трансфер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сын автора «Властелина колец» умер, не дожив до ста лет
Врач перечислил продукты, помогающие при похмелье
Краневиттер может покинуть «Зенит» и уйти в «Монтеррей»
В Петербурге самый теплый январь за 140 лет
Эксперт, предсказавший снижение курса рубля до 200 рублей за доллар, объяснился
На бесснежные дороги Петербурга высыпали всего 5 тысяч тонн соли
На Варшавской спилили деревья, петербуржцы расстроились
На пересечении Просвещения и Руднева в ДТП пострадали два человека