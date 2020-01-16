На Энгельса автомобиль сбил пешехода

Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Каково его состояние сейчас – непонятно.

Все случилось вечером 16 января. Обо всем сообщили в управлении ГИБДД и Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на проспекте Энгельса примерно в 11 часов вечера – «ВАЗ» по непонятной причине наехал на пешехода.

В результате мужчина 1968 года рождения получил серьезные травмы и был госпитализирован. Сейчас он находится в больнице, а сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить обстоятельства инцидента. Уточнятся, что у легкового автомобиля номера Ульяновской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пересечении Димитрова и Бухарестской затор из-за аварии. Автомобили заняли полтора ряда и мешают другим водителям доехать до места назначения.