На пересечении Димитрова и Бухарестской затор из-за аварии

Автомобили заняли полтора ряда и мешают другим водителям доехать до места назначения.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на пересечении Димитрова и Бухарестской столкнулись два автомобиля. В результате они занимают полтора ряда, мешая остальные транспортным средствам. Непонятно, что стало причиной инцидента, а также не уточняется, есть ли пострадавшие.

«Небезопасное перестроение»,

— предположил пользователь в комментариях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пересечении Просвещения и Руднева в ДТП пострадали два человека.