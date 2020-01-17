Автомобиль ВАЗ повис на заборе около школы на Мечникова

Возле дома № 11 на проспекте Мечникова на заборе повис легковой автомобиль ВАЗ. Фото: vk.com/spb_today

Возле дома № 11 на проспекте Мечникова на заборе повис легковой автомобиль ВАЗ. Фото: vk.com/spb_today

Утром 17 января в Калининском районе произошло ДТП, в результате которого выезд со двора на проспекте Мечникова оказался заблокирован.

Как сообщили очевидцы, возле дома № 11 на проспекте Мечникова на заборе повис легковой автомобиль ВАЗ. По каким причинам он там оказался неизвестно.

«ВАЗ висит на заборе около 653 школы на проспекте Мечникова, 11. Выезд со двора заблокирован», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и «ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января.