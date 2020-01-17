Неизвестный из Турции домогался до 9-летней девочки по WhatsApp

До девочки домогались через WhatsApp. Фото: pixabay.com

До девочки домогались через WhatsApp. Фото: pixabay.com

В Колпинском районе Петербурга 9-летняя девочка подверглась насильственным действиям сексуального характера. Неизвестный связался с ней через интернет-мессенджер.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 16 января обратилась 35-летняя жительница поселка Металлострой. Женщина сообщила, что до её дочери домогался неизвестный.

На связь с ребенком он вышел через мессенджер WhatsApp вечером 15 января. Номер телефона незнакомца зарегистрирован в Турции. Личность его не установлена.

Подробности произошедшего не сообщаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Телефон изъят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском район Петербурга разыскивают 22-летнего безработного мужчину, подозреваемого в растлении малолетней. Мать 16-летней девочки заявила, что он неоднократно насиловал её дочь.