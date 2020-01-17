Петербуржца отправили в колонию за неуплату алиментов

Суд приговорил жителя Петербурга к лишению свободы на срок пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Судом установил, что мужчина, зная, что обязан выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, образовал задолженность на содержание ребенка, сообщили в прокуратуре Петербурга. Сумма задолженности почти три месяца составила более 33 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с петербуржца взыскали почти 100 тысяч рублей алиментов на содержание двух детей. Деньги пришлись очень кстати: девочка собирается в первый класс.