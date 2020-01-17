Совет Госдумы 20 января рассмотрит проект о должности зампредседателя Совета безопасности

Совет Госдумы в приоритетном порядке 20 января рассмотрит законопроект о должности зампредседателя Совета безопасности РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции, сообщает РИА «Новости».

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером. После отставки премьеру было предложено перейти на специально созданную должность — заместителя главы Совета безопасности (его возглавляет Путин). Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.