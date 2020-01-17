«Ростелеком» продал здание АТС на улице Чапыгина

&#171;Ростелеком&#187; продал здание АТС на улице Чапыгина
Здание на Чапыгина, 5. Фото: Google Maps

Дочерняя компания ПАО «Ростелеком» ООО «Телеком-5» совершила сделку по продаже здания автоматической телефонной станции (АТС) на улице Чапыгина в Петроградском районе Петербурга.

Здание приобрело ООО «Стройпрофит». Сопровождением сделки занималась компания Rusland SP.

«Покупатель планирует провести в здании ремонт и использовать площади для сдачи в аренду под офисы, либо организовать на объекте коворкинг», — сообщает Rusland.

Объект расположен на улице Чапыгина, 5, литера А. Общая площадь здания составляет 3 тыс. 630 кв. метров, площадь участка — 1 тыс. 150 кв. метров. Высота здания насчитывает шесть этажей, включая подземный.

Сейчас «Телеком-5» проводит демонтаж оборудование. Окончательно покинуть здание компания планируется до конца марта 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ПАО «Ростелеком» продало здание на Почтамтской улицей.

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