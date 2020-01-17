Из медцентра в Сосновом Бору украли ящик для пожертвований

Из медцентра в Сосновом Бору украли ящик для пожертвований
По факту случившегося проводится проверка. Фото: Pixabay

В Сосновом Бору из медицинского центра украли ящик для пожертвований.

Инцидент произошел вечером 16 января на проспекте Героев в городе Сосновый Бор, сообщает 47news. Злоумышленники уже задержаны. Ими оказались два 18-летних местных жителя.

По предварительной информации, они уверенно зашли в помещение медцентра на улице Молодёжной и унесли с собой ящик для пожертвований.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный злоумышленник пробрался в частный дом во Всеволожском районе Ленобласти и украл оттуда почти миллион рублей. Владельцев дома оказался предприниматель.

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