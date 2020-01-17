Иномарка влетала в черную трубу на Искровском

Днем 17 января в Невском районе произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении Искровского проспекта и улицы Коллонтай.

По словам свидетелей произошедшего, черный Ford Focus, за рулем которого была девушка, столкнулся с белым Kia. После столкновения Ford вылетел на тротуар, пробил временное ограждение, вылетел на стройку и врезался в трубу теплотрассы.

«Пешеходам повезло, успели разбежаться, строителям тоже, ибо они не вышли на работу. Саму девушку сильно шатало, но скорую не вызвали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель «Тойоты» отобрал у пешехода 4 млн рублей под Петербургом. Потерпевший рассказал стражам порядка, что инцидент произошел в промышленной зоне «Пески» в Ломоносовском районе.